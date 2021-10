Costacurta: «Inter-Juventus? Non sarà decisiva! Mi accodo ad Allegri»

Costacurta non ritiene che chi dovesse perdere in Inter-Juventus sarà già tagliato fuori dalla lotta per il titolo. In collegamento con Sky Calcio Show – L’Originale, l’ex difensore dà ragione a quanto detto da Allegri in conferenza stampa (vedi articolo).

TUTTO APERTO – La vittoria del Milan stasera a Bologna (vedi articolo) lascia ancora meno margine d’errore per Inter-Juventus. Tuttavia per Alessandro Costacurta la rimonta in classifica è fattibile: «Decisiva? Io mi accodo a quello che ha detto Massimiliano Allegri: credo che ci siano ancora degli spazi. Se dovesse uscire l’X ancora di più, credo ci sia spazio per arrivare. Sono d’accordo con Allegri: bisogna aspettare marzo-aprile, non è decisiva».