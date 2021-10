Bologna-Milan, i rossoneri vedono i fantasmi poi vincono in 11 contro 9!

Bologna-Milan, sfida del nono turno di Serie A, si è disputata questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara. Il match si è concluso sul punteggio di 2-4 per i rossoneri.

VITTORIA SOFFERTA – Nella nona giornata del campionato di Serie A, il Bologna ospita il Milan. I rossoneri partono subito a marce altissime e sbloccano il match al 16′ con Rafael Leão, che trova una deviazione di Gary Medel su un tiro incrociato di sinistro. Al 20′ i padroni di casa restano in dieci uomini, espulso Adama Soumaoro. La squadra di Stefano Pioli trova il raddoppio al 35′ con Davide Calabria di destro e va all’intervallo avanti di due gol. Nella ripresa succede di tutto. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic riaprono l’incontro al 49′ grazie a un autogol di Zlatan Ibrahimovic su calcio d’angolo. Il Bologna riesce addirittura a pareggiare con Musa Barrow a tu per tu con il portiere al 52′. L’inerzia cambia ancora quando i rossoblù rimangono in nove per l’espulsione di Roberto Soriano al 58′. Ismael Bennacer riporta in vantaggio gli ospiti con un sinistro dal limite all’84’. Ibrahimovic chiude i conti al 90′. Il punteggio finale è 2-4, il Milan sale momentaneamente al primo posto in classifica con venticinque punti.