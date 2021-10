Inter-Juventus, arriva il tutto esaurito! Solo una manciata di biglietti residui

Inter-Juventus vedrà, finalmente, il pubblico delle grandi occasioni al Meazza. Per il derby d’Italia è ormai certo il tutto esaurito, visto che sono pochissimi i biglietti rimasti in vendita.

75% COMPLETO – Meno di ventiquattro ore a Inter-Juventus e la notizia è che ci sarà il tutto esaurito a San Siro. Come da nuove norme di due settimane fa si è passati al 75% della capienza, col record fatto segnare martedì in Champions League con lo Sheriff fermandosi a 43.305 spettatori (vedi articolo). Sarà ampiamente sfondato oggi, per il derby d’Italia: si va verso il totale delle 56.904 persone possibili, il termine massimo. Al momento sono disponibili solo pochissimi biglietti, quasi tutti in Tribuna d’Onore, ed è presumibile che vengano venduti a breve. Apertura dei cancelli alle ore 18.15, si entra ovviamente solo col Green Pass. Per Inter-Juventus, quindi, si torna con un pubblico di rispetto dopo un anno e mezzo di pandemia: l’ambiente sarà finalmente di nuovo quello abituale dei big match.