VIDEO – Inter-Verona 3-0, Primavera: gol e highlights della partita

Inter-Verona, match della sesta giornata del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.



RIPRESA DA TRE PUNTI – Inter-Verona 3-0 nella sesta giornata del Campionato Primavera 1. Dopo un punto nelle precedenti due giornate l’Inter Primavera ritrova la vittoria, che segue quella in UEFA Youth League contro lo Sheriff. Con il Verona serve però più fatica del previsto, nonostante i gialloblù restino in dieci dal 40′ per un fallaccio di Filippo Grassi su Mattia Zanotti punito col rosso diretto. Anzi, al 45′ Andrea Colistra prende la traversa con un destro dal limite. Solo al 71′ l’Inter la sblocca, con un rimpallo su Fabio Abiuso dopo un cross di Lorenzo Peschetola respinto di pugno dal portiere ospite Kaur Kivila. Avanti di un uomo e un gol è tutto più facile per la squadra di Cristian Chivu. I nerazzurri raddoppiano all’86’, con uno splendido sinistro dai venti metri di Nikola Iliev. Tre minuti dopo David Flakus ha la chance per accorciare le distanze, ma solo davanti al portiere calcia altissimo. Al 91′ il tris, con un colpo di testa di Silas Andersen a seguito di un calcio d’angolo battuto dalla destra.

Video con gli highlights di Inter-Verona Primavera dal canale ufficiale YouTube della società.