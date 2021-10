Inter-Sheriff, il dato sugli spettatori presenti allo Stadio Meazza: nuovo record

In Inter-Sheriff, terza giornata di Champions League 2021-2022, si è segnato il nuovo record stagionale di presenze allo stadio, complice l’aumento della capienza. La società ha ufficializzato il dato sugli spettatori presenti.

SPETTATORI SAN SIRO – Erano 43.305 gli spettatori presenti allo Stadio Giuseppe Meazza ieri per Inter-Sheriff, terza giornata di Champions League. Questo il dato ufficiale per la prima vittoria stagionale in coppa, che in un torneo UEFA mancava da due anni a San Siro. L’apertura dello stadio dallo scorso 11 ottobre è ampliata al 75% della capienza, pari a 56.904 persone.

SPETTATORI STADIO STAGIONE 2021-2022

Inter-Sheriff 3-1 (Champions League – terza giornata Gruppo D) martedì 19 ottobre ore 21: 43.305 persone (capienza 75%)

Inter-Atalanta 2-2 (Serie A – sesta giornata) sabato 25 settembre ore 18: 36.517 persone (capienza 50%)

Inter-Bologna 6-1 (Serie A – quarta giornata) sabato 18 settembre ore 18: 35.278 persone (capienza 50%)

Inter-Real Madrid 0-1 (Champions League – prima giornata Gruppo D) mercoledì 15 settembre ore 21: 37.082 persone (capienza 50%)

Inter-Genoa 4-0 (Serie A – prima giornata) sabato 21 agosto ore 18.30: 27.402 persone (capienza 50%)