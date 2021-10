Ferri: «Dzeko impressionante. Inter frizzante, può passare anche da prima!»

Riccardo Ferri, ospite nello studio di Pressing Champions League su Canale 5, ha esaltato le grandi qualità di Dzeko nel compiere le due fasi. Inoltre, l’ex bandiera nerazzurra ritiene l’Inter una squadra che può essere protagonista sia in Italia che in Europa.

IMPRESSIONANTE − Il commento di Riccardo Ferri su Edin Dzeko e sulla squadra nerazzurra: «Dzeko impressionante per come riesce a fare le due fasi. Ha una disponibilità al sacrificio enorme ma come tutta la squadra. Inter e Milan mettono tanti uomini nell’area avversaria. Inter squadra frizzante che avrà anche impegni importanti ma può essere protagonista in campionato e in Champions League, in cui potrebbe passare anche da prima».