Nota tattica di Inter-Sheriff: Vidal titolare regala una prova da leader

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Sheriff parliamo della prestazione di Vidal.



SCELTA PER LEADERSHIP – Simone Inzaghi per Inter-Sheriff ha scelto Arturo Vidal per completare il suo terzetto di centrocampo. Una scelta non casuale quella di mettere il cileno titolare proprio in una gara di questo peso. Soprattutto, una scelta che ha ripagato. Il numero 22 ha dato peso al reparto, regalando una prestazione da leader. Sublimata dal gol, arrivato proprio nel momento più difficile.

PRESENZA PESANTE – La prima partita da titolare di Vidal in stagione è stata anche singolarmente importante. Ha giocato da interno di sinistra e il suo apporto è stato tangibile in tutte le fasi. Non solo a centrocampo. Questa è la sua heatmap presa da WhoScored:

In una squadra col baricentro alto il cileno si è occupato di dare equilibrio, correndo e mettendoci la gamba. Ma anche un continuo sbocco alla manovra. Per far circolare la palla al meglio. Questa è la mappa dei tocchi di Vidal sempre da WhoScored:

In totale sono 70, terzo valore più alto della squadra. Distribuiti principalmente sulla trequarti. Per aiutare i compagni, senza squilibrare la formazione andando troppo in avanti. Con una sapiente eccezione: il tiro del gol del 2-1. Proprio in quel momento Vidal si è trovato nel cuore dell’area. Per la giocata più importante. E non l’ha sbagliata. Il suo ruolo in pieno.