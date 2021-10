VIDEO – Sassuolo-Venezia 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Venezia, anticipo della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



IN RIPRESA – Sassuolo-Venezia 3-1 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. Dopo aver visto sfumare la vittoria al 90′ col Genoa il Sassuolo ora rimonta e torna a vincere. È il Venezia a illudersi al 32′, quando David Okereke in contropiede prende palla al compagno Thomas Henry, salta Vlad Chiriches e con un gran destro porta avanti gli ospiti. Non dura, perché cinque minuti dopo Domenico Berardi corre in orizzontale al limite per trovare lo spazio del sinistro vincente: 1-1 immediato. Al 50′ il Venezia si fa male da solo, con Henry che infila nella sua porta un angolo di Hamed Junior Traoré anticipando Gian Marco Ferrari, autogol e Sassuolo avanti. Davide Frattesi manca il colpo del KO in campo aperto, ma al 67′ si inserisce centralmente e di sinistro piazza il tris. Per il centrocampista è il suo primo gol in Serie A e di fatto la partita si conclude qui.

Video con gli highlights di Sassuolo-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.