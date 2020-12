Costacurta: “Candreva deve tornare quello di prima, altrimenti…”

Costacurta, ex difensore e attuale opinionista di “Sky Sport”, a seguito di Sampdoria-Crotone ha parlato delle possibilità di Candreva di tornare titolare nella squadra blucerchiata.

DARE DI PIÙ – Dopo aver ricomposto la frattura con il tecnico Claudio Ranieri, Antonio Candreva è stato ufficialmente riammesso in gruppo nella Sampdoria. Un suo ritorno da titolare mercoledì col Sassuolo, però, vorrebbe dire far tornare in panchina uno degli attuali titolari. Opzione comunque non scartata dal tecnico (vedi articolo). A rischiare potrebbe essere Mikkel Damsgaard, questa sera in rete nella sfida vinta 3-1 contro il Crotone (vedi articolo). Secondo Alessandro Costacurta, però, l’ex Inter deve dare di più se vuole tornare a essere un elemento fondamentale dello scacchiere della squadra blucerchiata: «Damsgaard potrebbe rischiare il posto, ma Candreva deve tornare a essere il giocatore che è sempre stato. Questo perché, in questa Sampdoria, ci sono giocatori che meritano di giocare».