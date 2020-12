Ranieri dà buone notizie all’Inter: “Candreva? Risolto! Voluto a tutti i costi”

Condividi questo articolo

Claudio Ranieri Sampdoria-Genoa

Ranieri ha rimesso titolare Candreva, seppur dalla panchina, in Sampdoria-Crotone 3-1 (vedi articolo). L’allenatore dei blucerchiati, intervistato da Sky Sport al termine della partita, ha ribadito come lo screzio degli scorsi giorni sia superato. Una buona notizia anche per l’Inter.

ALLARME RIENTRATO – Antonio Candreva è stato preso dalla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto. C’è chi ha addirittura ipotizzato un “reso” all’Inter, molto improbabile, dopo l’esclusione dai convocati per la partita di mercoledì a Verona. Quest’oggi, contro il Crotone, il numero 87 è tornato in campo da subentrato e aveva anche servito un assist a Fabio Quagliarella, annullato dal VAR per un suo fuorigioco. Claudio Ranieri parla dell’esterno: «La discussione con Candreva? Sono fatti nostri. Vi ringrazio, l’avete raccontato e ci avete messo un po’ di colore, ma va bene così. Tutto risolto? Uuuh, sennò non avrebbe giocato. Titolare mercoledì col Sassuolo? Devo valutare bene. È un giocatore importante per noi, l’abbiamo voluto a tutti i costi. Adesso fatemi gioire per questa vittoria, da domani mattina pensiamo al Sassuolo che è una grande squadra».