VIDEO – Balotelli, primi gol con l’Inter: si fa notare con la Reggina

Condividi questo articolo

Mario Balotelli

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 dicembre 2007. In Coppa Italia, contro la Reggina, Mario Balotelli trova una doppietta alla seconda gara in nerazzurro.

PREDESTINATO – Reggina-Inter del 19 dicembre 2007 sembra un noioso ottavo d’andata di Coppa Italia. Ma in realtà verrà ricordata come la sfida in cui Mario Balotelli si palesò nel calcio dei grandi. Quella fu infatti solo la seconda presenza nerazzurra del numero 45, che aveva esordito con l’Inter appena tre giorni prima, contro il Cagliari. A Reggio Calabria parte invece titolare, e si mette in mostra da subito per voglia e tecnica. Il vantaggio nerazzurro lo firma però Hernan Crespo, che al 14′ anticipa tutti di testa sul primo palo, sugli sviluppi di un corner. E al 30′ arriva il primo gol con l’Inter del 17enne Balotelli, che brucia tutti su una respinta corta del portiere calabrese. Nella ripresa la Reggina accorcia in modo identico con Pettinari, che al 50′ raccoglie una respinta centrale di Paolo Orlandoni. Poi sale in cattedra Santiago Solari, che al 61′ traccia un sinistro preciso e potente dai 20 metri, che vale l’1-3. Infine, a cinque minuti dal 90′, arriva anche la doppietta di Balotelli, che si toglie lo sfizio di saltare pure il portiere. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti i gol della gara: