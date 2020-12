Pinamonti (ancora) out: futuro già scritto? Inter con le idee chiare

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti

Pinamonti non sarà a disposizione per Inter-Spezia. Il classe ’99 è sempre più ai margini delle gerarchie di Conte. Il prestito, da gennaio a giugno, resta un’opzione credibile. Ecco il punto sull’ex Genoa.

TIME IS OUT – L’Inter ha scommesso su di lui con un contratto importante, ma evidentemente era più per necessità, che per reale fiducia verso Andrea Pinamonti. L’ex Genoa e Frosinone ha messo insieme due sole presenze in questa Serie A, nel corso della sua nuova vita in nerazzurro. Da settembre a oggi non sono mancati momenti in cui Antonio Conte avrebbe potuto mostrargli fiducia, come alternativa ai titolarissimi. Ma il tecnico pugliese ha preferito adattare Ivan Perisic, piuttosto che lanciare il prodotto del vivaio nerazzurro. Appena quaranta minuti, tutti da subentrato, il 24 ottobre col Genoa (diciotto, da ex) e sette giorni dopo col Parma (ventidue). Poi l’infortunio alla caviglia con l’Italia Under-21.

FUTURO – È notizia di queste ore che Pinamonti non sarà a disposizione di Conte per Inter-Spezia. L’ex Genoa, appena rientrato da un problema fisico, ha lasciato Appiano Gentile e dunque non sarà della partita. Ovviamente anche gli infortuni hanno parecchio limitato il suo rendimento. La somma di questi aspetti ha spinto l’Inter a una valutazione tanto chiara quanto ineluttabile: Pinamonti dovrà quasi certamente trovarsi una sistemazione in prestito, da gennaio a giugno, per crescere ancora. I nerazzurri cercheranno di sostituirlo con un elemento diverso (e qualche nome circola già), che possa consentire di ridare fiato ai titolarissimi. Il cartellino del classe ’99 resterebbe nelle mani dell’Inter. Ma dopo uno scorcio di stagione in cui, per la prima volta, Conte ha potuto lavorarci di persona, il responso è già chiaro: L’Inter non è posto per Pinamonti. Almeno per ora.