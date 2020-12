Sampdoria sul velluto, 3-1 facile col Crotone. Stroppa rimane ultimo

Ranieri Sampdoria

La Sampdoria batte il Crotone nel secondo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Nel 3-1 dei blucerchiati, in gol anche Fabio Quagliarella.

TUTTO FACILE – La Sampdoria si libera agilmente del Crotone, nell’anticipo delle 18.00 della tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Claudio Ranieri trovano gioco facile e, tranne che in un’occasione, non soffrono mai contro la squadra di Giovanni Stroppa. I blucerchiati orchestrano al centro, con il Crotone che lascia ampi spazi dietro. E così nasce l’azione del vantaggio al 26′: conduzione di palla centrale, scarico a sinistra per Jakub Jankto che traccia un cross rasoterra verso la porta. E Mikkel Damsgaard può insaccare in scivolata da due passi. Passano dieci minuti, e stavolta Jankto veste i panni del goleador. L’azione si sviluppa sulla destra, col pallone che arriva ad Antonino La Gumina a centro area. L’attaccante tenta la girata, la palla finisce sui piedi di Jankto appostato a due passi del secondo palo, dove insacca il 2-0 per la Sampdoria. Il Crotone riesce però a pareggiare nel recupero della prima frazione. Arkadiusz Reca subisce fallo in area, e Nwankwo Simy trasforma dagli undici metri. Nella ripresa la Sampdoria arrotonda, con l’eterno Fabio Quagliarella. Al 65′ Il capitano segna di testa sugli sviluppi di un corner, quattro minuti dopo l’ingresso in campo. Il risultato non cambia più, e la sfida finisce 3-1 per i padroni di casa.