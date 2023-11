Cosmi su Inter-Frosinone: «Valori diversi! Partita a senso unico ma…»

Cosmi si fida molto dell’Inter ma meno di chi arriva a San Siro con l’idea di provare a fare la partita senza avere nulla da perdere. L’allenatore perugino, nel corso di “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, anticipa i temi di Inter-Frosinone, in programma domenica sera

VALORI DIVERSI – Sta per iniziare un altro turno di Serie A dopo gli impegni internazionali. Il prossimo impegno in calendario si presenta quasi come una passeggiata a San Siro ma Serse Cosmi predica ugualmente calma: «Inter-Frosinone sembrerebbe – uso il condizionale – una partita a senso unico. Vediamo. Perché il Frosinone se la va a giocare tranquillamente a Milano. Non è una squadra che arriva per subire novanta minuti l’Inter. Se lo fa è solo perché sarà costretto a farlo a causa della forza dell’Inter e non per una scelta propria. Una scenario prevedibile, figlia non tanto di una classifica opposta – perché il Frosinone è più su di metà classifica (in realtà è undicesimo a quota 15 punti insieme al Torino, ndr) – ma di due organici assolutamente diversi per valori. Vediamo…». Questo il breve pensiero di Cosmi prima di Inter-Frosinone, che chiuderà la 12ª giornata di Serie A. L’ultima prima della terza sosta internazionale di questa nuova stagione.