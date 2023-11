Dumfries, a Salisburgo meritato riposo. Inter-Frosinone per ripartire

Dumfries non è sceso in campo in Salisburgo-Inter. Turno di meritato riposo per l’esterno olandese che adesso è pronto per ripartire al meglio in Inter-Frosinone

RIPARTIRE – Dumfries è certamente uno dei giocatori chiave di questo inizio di stagione dell’Inter. L’esterno olandese, sovrautilizzato a causa dell’infortunio di Cuadrado, non è sceso in campo contro il Salisburgo: un turno di meritato riposo per l’olandese, quasi sempre un fattore per la squadra nerazzurra in questo inizio di stagione ma apparso un po’ stanco nelle ultime uscite. Per lo sviluppo della manovra dell’Inter è fondamentale avere l’olandese al 100%: Dumfries avrà l’occasione di ripartire nel match contro il Frosinone in programma domenica sera.

FATTORE – L’olandese sarà fondamentale contro la squadra di Di Francesco che fa del gioco sugli esterni una delle armi principali. Sarà curioso, inoltre, vedere l’intesa fra Dumfries e Bisseck: il tedesco, a meno di sorprese, avrà una nuova chance da titolare dopo quella avuta col Salisburgo. Sarà l’occasione per affinare l’intesa fra due calciatori che rappresentano il presente ed il futuro dell’Inter.