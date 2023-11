Ponciroli: «Inter, rosa superiore alla Juventus! Basta un paragone»

L’Inter guida la classifica della Serie A con la Juventus come prima inseguitrice. Della possibile lotta scudetto fra le due squadre ha parlato il giornalista Fabrizio Ponciroli

FORTE – Questa l’analisi di Ponciroli a TMW Radio: «Scudetto? L’Inter spesso si guarda allo specchio, cosa che non fa la Juventus che scende in campo e cerca di dare tutto quello che ha, che non è tantissimo ma che può diventarlo se ci credi. Ed i bianconeri ci credono. Mercato può ridurre gap? No, però aiuterebbe a fare uno scatto in avanti rispetto alle altre concorrenti per la Champions League. Rimango della mia idea, la rosa dell’Inter è troppo superiore per riagganciarla con un solo innesto. C’è una differenza sostanziale. Basta paragonare gli attaccanti: Lautaro Martinez è favoloso, Vlahovic inguardabile. Non c’è paragone in nessun reparto, a partire dalla difesa, non parliamone neanche del centrocampo. Ha soluzioni che la Juventus non ha. Lautaro Martinez ventesimo al Pallone d’oro? Io credo abbia pagato il Mondiale. Lo ha vinto da non protagonista, ha fatto il suo, il rigore però non ha avuto modo di dimostrare il suo valore. Ha giocato un Mondiale non da Lautaro e purtroppo il calcio italiano non ha lo stesso appeal di una volta. Quindi il ventesimo posto è giustificabile».