Cosmi: «Inter può vincere la Champions League, Inzaghi van Gaal 2023! Sui social…»

Cosmi crede nel potenziale dell’Inter di Inzaghi sia in Italia sia in Europa. L’allenatore perugino, in collegamento con “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, elogia la squadra ma soprattutto il collega nerazzurro per l’ottimo avvio di questa nuova stagione

LOTTA SCUDETTO RINNOVATA – Il tema Napoli continua a far discutere così Serse Cosmi opta per inquadrare il problema alla base delle aspettative sul bis azzurro: «L’anno scorso Inter, Juventus e Milan non sono mai riuscite a competere con il Napoli per lo Scudetto. Quest’anno l’Inter fa l’Inter, la Juventus torna la Juventus e il Milan, anche se in modo altalenante, il Milan. Questo è il problema per il Napoli ma è inspiegabile come l’anno scorso le altre siano uscite subito dalla lotta Scudetto. Il Napoli l’anno scorso ha vinto lo Scudetto contro il niente. Il niente! Perché Inter, Juventus e Milan l’anno scorso erano niente! E lo dimostra la distanza dalla vetta, che poteva essere anche molto più ampia se il Napoli non avesse mollato nelle ultime giornate…». Questo il pensiero di Cosmi sulla Serie A dopo l’ennesima polemica sul “nuovo” Napoli poco competitivo.

Cosmi punta sull’Inter per la Champions League

INTER LIVELLO CHAMPIONS – Cosmi risponde alla domanda sulla possibilità dell’Inter di vincere la Champions League: «Assolutamente sì ma non perché l’anno scorso è arrivata in finale ma perché ha le capacità per farlo. Non mi baso su quello che è stato il passato ma sul presente. L’Inter è cresciuta ed è ancora più convinta delle sue potenzialità. E ha trascinatori. Poi – e non è assolutamente una gufata – non ha tanti infortuni. E lo prendo come un merito e non come una situazione fortunata. L’Inter lavora bene e ha giocatori integri per tarnto tempo. E ha un allenatore che, a proposito di “#InzaghiOut” come ritornello del passato, oggi è il Louis van Gaal del 2023. Non c’è minimamente una logica. Bello a livello social ma io devo parlare di cose reali, non di gossip del calcio: nella realtà lo stesso Simone Inzaghi ha avuto un percorso vero da allenatore e sta raccogliendo i frutti del suo lavoro. E a differenza di ciò che dice qualcuno, la sua Inter gioca anche bene. Non può giocare sempre bene, perché sempre bene non giocavano nemmeno il Barcellona di van Gaal, il Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello né le squadre di Johan Cruijff. Le squadre non possono giocare sempre bene ma si nota quando lo fanno. Ed è quella la differenza». Così Cosmi sull’Inter di Inzaghi dopo la vittoria di Salisburgo, che non è assolutamente banale.