Asllani, allora è un vizio! Con lui in campo cambia Salisburgo-Inter

Kristjan Asllani subentra ad Hakan Calhanoglu in Salisburgo-Inter (0-1) e cambia ritmo alla partita. Analizziamo la prestazione del numero 21 nerazzurro, che in Austria sfiora anche la gioia del gol.

ALTRA CONFERMA – Kristjan Asllani è ora una soluzione di livello per Simone Inzaghi, e anche Salisburgo-Inter lo dimostra. Il giovane albanese ringrazia il mentore Hakan Calhanoglu, che al 62′ stimola la prudenza del tecnico, venendo sostituito a causa dell’ammonizione di pochi minuti prima. Chiavi della regia in mano al numero 21, quindi, in un momento più che delicato della gara. E Asllani risponde presente, confermando tanto la fiducia di Inzaghi quanto la crescita che sta vivendo in questa stagione. Entrando ancora una volta a gara in corso con personalità, senza paura, e incidendo sulla vittoria finale.

PALLA IN BANCA – Asllani subentra a un Calhanoglu apparso stranamente in penombra (probabile stanchezza?). E impone un ritmo completamente diverso alla manovra dell’Inter, che inizia a guadagnare sempre più campo a Salisburgo. Grazie anche alle qualità del classe 2002 nella gestione del pallone. Secondo quanto recita il report ufficiale della UEFA, Asllani completa 24 passaggi su 25 nei 36 minuti in campo. Ne sbaglia appena uno (su 7) dal lungo raggio, mentre è perfetto sulla corta (4 su 4) e sulla media distanza (14 passaggi riusciti su 14). E con lui in campo aumenta anche la proiezione offensiva dell’Inter, che alza sempre più il baricentro, rendendosi più pericolosa dalle parti della porta. Con lo stesso Asllani, che al 77′ trova lo spazio per un tiro che mette in difficoltà il portiere del Salisburgo. Un gol che, se fosse arrivato, avrebbe rappresentato il giusto premio per questo avvio di stagione di Asllani e per il percorso di crescita che sta vivendo in maglia Inter.