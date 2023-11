Inter, allarme stanchezza? Chi sono i nerazzurri più impiegati in stagione

L’Inter si appresta alla trasferta di Salisburgo in Champions League (domani ore 21.00) con alcuni problemi di stanchezza. E infatti Inzaghi effettuerà alcuni cambi nella formazione titolare (qui la probabile). Analizziamo tuttavia chi sono i nerazzurri che stanno giocando di più in questa stagione.

SERVE FIATO – La notizia del giorno in casa Inter è il probabile forfait di Denzel Dumfries nella trasferta di Salisburgo di domani. L’olandese partirà con ogni probabilità dalla panchina nella sfida di Champions League, dopo aver saltato parte dell’allenamento odierno. Il motivo? “Semplice” stanchezza per l’esterno, fin qui uno dei giocatori più presenti in stagione. E questa situazione offre la possibilità di analizzare il livello di impiego dei nerazzurri in questi primi mesi della stagione 2023/24.

QUANTI MINUTI – Dall’inizio di questa stagione, Dumfries ha all’attivo 17 presenze tra Inter e Nazionale olandese, per un totale di 1.285 minuti in campo (75′ a partita di media). Ma tra i nerazzurri è solo il quarto giocatore più impiegato. La vetta appartiene ad Hakan Calhanoglu, che ha quasi una partita in più: 1.372 minuti in 17 presenze. Seguono Nicolò Barella (1.358′ in 18 gare) e Lautaro Martinez (1.343′ in 18). Non a caso tutti giocatori che potrebbero partire dalla panchina domani, nella sfida decisiva col Salisburgo per chiudere in anticipo il discorso qualificazione. Ad esclusione del regista turco, marchio di garanzia per le chance di vittoria dell’Inter. Con la speranza di tirare il fiato magari contro il Frosinone, domenica sera alle 20.45, prima della nuova sosta per la nazionali.