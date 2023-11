Calhanoglu acceleratore dell’Inter: solo uno meglio di lui in Serie A

Il filtrante di Hakan Calhanoglu per Matteo Darmian è l’highlight di Atalanta-Inter (qui il video) che ancora rapisce gli occhi dei tifosi nerazzurri. Un fondamentale in cui il turco domina in Serie A.

TERZO OCCHIO – Atalanta-Inter è un match deciso da un gol di Lautaro Martinez, il tredicesimo in questa stagione. Un gol di pregevolissima fattura, per di più, con il capitano nerazzurro che scocca un destro a giro perfetto dal vertice sinistro dell’area, mandando il pallone a infilarsi a fil di palo. Ma che paradossalmente non è il gesto tecnico più bello della vittoria interista a Bergamo. Perché la giocata migliore è quella che arriva a fine primo tempo, ossia la verticalizzazione di Hakan Calhanoglu per Matteo Darmian, che porta al rigore poi trasformato dal turco. Un passaggio che, per concetto e velocità di esecuzione, è espressione di proprietà calcistiche superiori. E infatti Calhanoglu è tra i migliori in Serie A in questo fondamentale.

ACCELERATORE UNVIERSALE – Con quella verticalizzazione di trenta metri, Calhanoglu spezza l’inerzia di Atalanta-Inter, fin lì molto bloccata tatticamente come gara. E imprime un’accelerazione improvvisa che stravolge i ritmi di gioco, cogliendo impreparati tutti gli uomini in campo (tranne Darmian, per fortuna dell’Inter). Un fondamentale in cui Calhanoglu è tra i migliori in Serie A, come si può vedere in questa classifica fornita da FootData:

Con 29,45 passaggi verticali riusciti a partita, Calhanoglu è il secondo miglior centrocampista in Serie A. Meglio del numero 20 nerazzurro c’è solo Stanislav Lobotka del Napoli, con 29,91. Tuttavia, il turco passa in cima alla classifica se consideriamo i minuti di gioco (922′, il dato più basso nella top5 sopra). Un’ottima notizia per l’Inter, trattandosi di una giocata potenzialmente decisiva nel sovvertire uno schieramento avversario molto schiacciato, con le linee di difesa e centrocampo vicine, che tolgono sbocchi di gioco all’Inter.