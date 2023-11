Lautaro Martinez dà i numeri: con 13 si porta a 91, quindi -3 e -9

Lautaro Martinez decide Atalanta-Inter (1-2) con un gran gol. Il numero 13 della sua stagione, che gli permette di accorciare in una serie di classifiche.

CAPOCANNONIERE – Lautaro Martinez si conferma il miglior giocatore della Serie A 2023/24 finora. In una gara difficilissima come Atalanta-Inter, in cui gli spazi per gli attaccanti di Simone Inzaghi sono più che limitati, è il capitano a trovare la vita per spezzare le resistenze atalantine. Al 57′ trova un gol semplicemente straordinario, un destro a giro potente e preciso dal vertice sinistro dell’area, che porta l’Inter a raddoppiare e, infine, a vincere. Una rete per certi versi identica a quella di Marcus Thuram nel 5-1 al Milan di inizio settembre. E soprattutto un gol che non solo conferma l’ottimo feeling di Lautaro Martinez con l’Atalanta (quinta rete su dieci scontri). Ma che porta il numero 10 nerazzurro a 13 gol in stagione. Avanzando pesantemente in una serie di classifiche.

SCALATA IN CORSA – Con il gol del momentaneo 2-0 all’Atalanta, Lautaro Martinez sale a 91 gol in Serie A. Pertanto stacca Marco Van Basten nella classifica dei migliori marcatori stranieri nel campionato italiano. Portandosi al 29° posto di questa graduatoria, a due sole distanze dal connazionale Rodrigo Palacio. Che in maglia Inter è tuttavia fermo a 39 marcature in A. Ma soprattutto, Lautaro Martinez è a soli 3 gol dalla top100 dei migliori marcatori di sempre della Serie A. E, ancora meglio, a 9 reti di distanza dal record di Mauro Icardi in maglia Inter. Il Toro è a quota 115, l’ex compagno-mentore a 124. Un gap che l’attuale capitano dell’Inter punta a colmare nel minor tempo possibile. Scrivendo a caratteri ancor più fiammanti il suo nome nella storia nerazzurra.