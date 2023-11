Inter, nuovo nome per il centrocampo! Concorrenza Juventus – SM

L’Inter pensa già al mercato ed ai possibili rinforzi. Per il centrocampo, secondo SportMediaset, c’è un nuovo nome: da battere la concorrenza della Juventus

RINFORZO – L’Inter è sempre vigile sul mercato: la dirigenza nerazzurra è pronta a cogliere le opportunità a parametro zero. E, da SportMediaset, arriva un nuovo nome per il centrocampo: si tratta di Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool il cui contratto è in scadenza a giugno 2025. Il centrocampista non rinnoverà con i ‘Reds’ e la sua esperienza potrebbe fare comodo all’Inter. Non solo ai nerazzurri però: secondo l’emittente l’Inter dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus. Difficile l’affondo per gennaio: più probabile a giugno, con la possibilità di prendere lo spagnolo a parametro zero.

Fonte: SportMediaset