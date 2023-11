Agresti: «Inter, Arnautovic eterno incompiuto! Pavard dopo Skriniar…»

Agresti non fa drammi per l’infortunio di Pavard ma allo stesso tempo non esagera nei festeggiamenti per il rientro di Arnautovic. Il noto giornalista, intervenuto a “Radio Radio Mattino Sport e News” sulle frequenze di Radio Radio, fa il punto sull’Inter di Inzaghi in vista dei prossimi impegni in calendario dopo l’ultimo aggiornamento dall’infermeria nerazzurra

DIFESA E ATTACCO – L’infortunio di Benjamin Pavard e il rientro di Marko Arnautovic sono le due novità opposte in casa nerazzurra. Sul tema dice la sua il giornalista Stefano Agresti: «Pavard è un giocatore ottimo. Si è inserito benissimo ed è molto adatto al gioco di Simone Inzaghi. Però è anche vero che l’anno scorso l’Inter, a un certo punto, ha perso Milan Skriniar ed è arrivata in finale di Champions League. Per cui credo che dietro Inzaghi alcune soluzioni le abbia. Vediamo se prima o poi ci fa anche vedere Yann Bisseck, che può giocare in quel ruolo. Bisseck lo hanno pagato 8 milioni di euro mica lo hanno pagato niente! Dietro le soluzioni l’Inter le ha. Non sono fresche come Pavard, però – ad esempio – Matteo Darmian è un giocatore che anche l’anno scorso ha dimostrato di essere molto molto affidabile». Tutt’altro discorso per Agresti in attacco: «Non so cosa potrà dare Arnautovic davanti, invece. Arnautovic è un centravanti di qualità e che ha fisico. Però ha 34 anni ed è un eterno incompiuto. Certo, melgio averlo che non averlo! Arnautovic è una soluzione in più, però per una squadra come l’Inter dietro i due titolari (Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ndr) servitebbe uno di un altro spessore. E anche di un’altra età, a mio avviso, rispetto ad Arnautovic e Alexis Sanchez…» Questo il pensiero di Agresti sulla situazione in casa Inter.