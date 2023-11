Champions League, 4ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Dalle 18.45 di oggi si va in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: ecco la situazione disciplinare con tutti i diffidati e gli squalificati, per l’Inter due a rischio.

CHAMPIONS LEAGUE – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 4ª GIORNATA

BORUSSIA DORTMUND-NEWCASTLE UNITED martedì 7 novembre ore 18.45 (Gruppo F)

Diffidati Borussia Dortmund (prossima partita Milan in trasferta): Emre Can, Nico Schlotterbeck

Squalificati Borussia Dortmund: nessuno

Diffidati Newcastle United (prossima partita PSG in trasferta): Bruno Guimaraes

Squalificati Newcastle United: nessuno

SHAKHTAR DONETSK-BARCELLONA martedì 7 novembre ore 18.45 (Gruppo H)

Diffidati Shakhtar Donetsk (prossima partita Anversa in casa): Danylo Sikan

Squalificati Shakhtar Donetsk: Yukhym Konoplia (una giornata)

Diffidati Barcellona (prossima partita Porto in casa): nessuno

Squalificati Barcellona: nessuno

ATLÉTICO MADRID-CELTIC martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo E)

Diffidati Atlético Madrid (prossima partita Feyenoord in trasferta): Samuel Lino

Squalificati Atlético Madrid: Rodrigo de Paul (una giornata)

Diffidati Celtic (prossima partita Lazio in trasferta): Luis Palma

Squalificati Celtic: nessuno

LAZIO-FEYENOORD martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo E)

Diffidati Lazio (prossima partita Celtic in casa): Valentin Castellanos, Matias Vecino

Squalificati Lazio: nessuno

Diffidati Feyenoord (prossima partita Atlético Madrid in trasferta): nessuno

Squalificati Feyenoord: nessuno

MANCHESTER CITY-YOUNG BOYS martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo G)

Diffidati Manchester City (prossima partita RB Lipsia in casa): nessuno

Squalificati Manchester City: nessuno

Diffidati Young Boys (prossima partita Stella Rossa in casa): Mohamed Camara

Squalificati Young Boys: nessuno

MILAN-PSG martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo F)

Diffidati Milan (prossima partita Borussia Dortmund in casa): Rade Krunic, Yunus Musah

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati PSG (prossima partita Newcastle United in casa): Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi

Squalificati PSG: nessuno

PORTO-ANVERSA martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo H)

Diffidati Porto (prossima partita Barcellona in trasferta): David Carmo

Squalificati Porto: nessuno

Diffidati Anversa (prossima partita Shakhtar Donetsk in trasferta): Toby Alderweireld

Squalificati Anversa: nessuno

STELLA ROSSA-RB LIPSIA martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo G)

Diffidati Stella Rossa (prossima partita Young Boys in trasferta): Hwang In-beom, Milan Rodic, Marko Stamenic

Squalificati Stella Rossa: nessuno

Diffidati RB Lipsia (prossima partita Manchester City in trasferta): nessuno

Squalificati RB Lipsia: nessuno

NAPOLI-UNION BERLINO mercoledì 8 novembre ore 18.45 (Gruppo B)

Diffidati Napoli (prossima partita Real Madrid in trasferta): nessuno

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Union Berlino (prossima partita Braga in trasferta): nessuno

Squalificati Union Berlino: nessuno

REAL SOCIEDAD-BENFICA mercoledì 8 novembre ore 18.45 (Gruppo D)

Diffidati Real Sociedad (prossima partita Red Bull Salisburgo in casa): Mikel Merino

Squalificati Real Sociedad: nessuno

Diffidati Benfica (prossima partita Inter in casa): nessuno

Squalificati Benfica: nessuno

BAYERN MONACO-GALATASARAY mercoledì 8 novembre ore 21 (Gruppo A)

Diffidati Bayern Monaco (prossima partita Copenaghen in casa): nessuno

Squalificati Bayern Monaco: nessuno

Diffidati Galatasaray (prossima partita Manchester United in casa): Sérgio Oliveira

Squalificati Galatasaray: nessuno

ARSENAL-SIVIGLIA mercoledì 8 novembre ore 21 (Gruppo B)

Diffidati Arsenal (prossima partita Lens in casa): nessuno

Squalificati Arsenal: nessuno

Diffidati Siviglia (prossima partita PSV Eindhoven in casa): nessuno

Squalificati Siviglia: nessuno

COPENAGHEN-MANCHESTER UNITED mercoledì 8 novembre ore 21 (Gruppo A)

Diffidati Copenaghen (prossima partita Bayern Monaco in trasferta): Lukas Lerager, Birger Meling

Squalificati Copenaghen: nessuno

Diffidati Manchester United (prossima partita Galatasaray in trasferta): nessuno

Squalificati Manchester United: nessuno

PSV EINDHOVEN-LENS mercoledì 8 novembre ore 21 (Gruppo B)

Diffidati PSV Eindhoven (prossima partita Siviglia in trasferta): Olivier Boscagli

Squalificati PSV Eindhoven: nessuno

Diffidati Lens (prossima partita Arsenal in trasferta): Salis Abdul Samed

Squalificati Lens: nessuno

REAL MADRID-BRAGA mercoledì 8 novembre ore 21 (Gruppo C)

Diffidati Real Madrid (prossima partita Napoli in casa): Eduardo Camavinga

Squalificati Real Madrid: nessuno

Diffidati Braga (prossima partita Union Berlino in casa): nessuno

Squalificati Braga: nessuno

RED BULL SALISBURGO-INTER mercoledì 8 novembre ore 21 (Gruppo D)

Diffidati Red Bull Salisburgo (prossima partita Real Sociedad in trasferta): Samson Baidoo, Lucas Gourna-Douath, Roko Simic, Gerhard Struber (allenatore)

Squalificati Red Bull Salisburgo: nessuno

Diffidati Inter (prossima partita Benfica in trasferta): Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan

Squalificati Inter: nessuno

Nella fase a gironi di Champions League si viene squalificati alla terza ammonizione, andando quindi fra i diffidati alla seconda.