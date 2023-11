Salisburgo-Inter, Inzaghi lancia Bisseck? Riposa Dumfries: la probabile formazione – Sky

In Salisburgo-Inter mister Simone Inzaghi avrà modo di mescolare le carte, un po’ per gestire meglio le forze, un po’ perché costretto da alcune situazioni come la stanchezza di Denzel Dumfries (che oggi non ha svolto tutto l’allenamento) e l’infortunio di Benjamin Pavard. Ecco la probabile formazione secondo quanto riportato da Sky Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter è partita qualche minuto fa direzione Austria, dove mercoledì 8 novembre alle 21 sfiderà il Salisburgo per la sfida valida della quarta giornata dei gironi di UEFA Champions League. Considerato il primo posto in classifica e alcune situazioni delicate come l’infortunio di Benjamin Pavard, l’indisponibilità di Juan Cuadrado e le condizioni di Denzel Dumfries, Simone Inzaghi avrà modo di gestire al meglio le forze effettuando qualche cambio di formazione. Il tecnico piacentino oggi in allenamento ha provato Yann Bisseck sul centro-destra. Proprio lui potrebbe essere schierato titolare con lo spostamento di Matteo Darmian sulla fascia destra. Alessandro Bastoni ritrova la maglia da titolare in difesa, con Davide Frattesi in ballottaggio con Nicolò Barella. A sinistra, invece, dovrebbe giocare Carlos Augusto, fresco di chiamata da parte del Brasile. In attacco uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram dovrebbe riposare, con l’inserimento di Alexis Sanchez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.