Cruz: «Lautaro Martinez momento d’oro! L’Inter è un bel mix»

Julio Cruz nel corso di un’intervista rilasciata sul canale di Radio Serie A, ha parlato del gran momento di Lautaro Martinez, poi anche un pensiero in vista del derby d’Italia con la Juventus.

DERBY – Julio Cruz nel corso della trasmissione sul canale ufficiale della Serie A, ha parlato del momento d’oro di Lautaro Martinez e della situazione in casa Inter a poche settimane dal derby d’Italia più importante degli ultimi anni. Queste le parole dell’argentino: «Lautaro Martinez può vincere la scarpa d’oro? Spero di sì. Sta vivendo un memento bellissimo, non solo con l’Inter ma anche con la Nazionale dove ha vinto il Mondiale, la Coppa America. Sembra facile, ma non lo è. Vivere un momento come quello che sta vivendo lui non è facile, dove è capitano dell’Inter con i tifosi che lo amano. Questo per un calciatore è la cosa più bella che potesse succedere. Stessa cosa a me quando arrivai all’Inter. Deve godersi questo momento, non solo per lui ma anche per i suoi amici e la sua famiglia. Deve vivere questo momento così come è.

BEL GRUPPO – Cruz poi esprime un parere riguardo l’Inter attuale: «Mi piace il lavoro che stanno facendo, c’è un allenatore che ha capito dove è seduto, con la squadra e la società che fa bene. C’è un mix. Il lavoro che fanno le persone dietro che non si vedono serve per far si che tutto funzioni. Parlare dell’Inter mi fa piacere, non sempre capita di avere la voglia e il gioco di questa squadra. Juventus-Inter? Per vincere uno scudetto serve vincere, la Juve ci tiene tanto a questo scudetto. l’Inter saprà gestire bene le due competizioni. Per vincere lo scudetto devi vincere anche le partite importanti. Ma non ci sono solo loro due, ci sono anche Milan e Napoli».