Salisburgo-Inter, Inzaghi può sorridere: Dumfries in partenza! – Sky

SCIOLTI TUTTI I DUBBI – Salisburgo-Inter è la partita in programma domani alle ore 21 alla Red Bull Arena, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe chiudere il discorso qualificazione in Austria, motivo per il quale il tecnico piacentino spera di avere tutti al meglio. A impensierire oggi è stato Denzel Dumfries, apparso non al meglio e che andrebbe dosato visti i tanti impegni ravvicinati. L’allarme in ogni caso sembra essere rientrato: l’olandese è regolarmente in partenza con il resto della squadra.