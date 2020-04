Coronavirus, scontro per il futuro Serie A: la posizione di Zhang – SM

Condividi questo articolo

Nel notiziario di “Sportmediaset” si parla della situazione lagata al Coronavirus e alla Serie A. Domani è prevista l’assemblea di Lega per parlare del futuro del campionato italiano: tanti i fronti presenti. Steven Zhang, presidente dell’Inter, non esclude una ripartenza ma dà la priorità alla salute

LA SITUAZIONE – Domani è prevista l’assemblea di Lega (ovviamente in videoconferenza) per la definizione del calendario di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. E si prospetta un appuntamento di fuoco. I presidenti delle società della massima serie italiana sono infatti divisi in almeno tre fronti: gli impazienti di una ripartenza, i moderati e chi non prende in considerazione l’idea di giocare. A guidare chi vuole proseguire ci sono Lazio e Napoli: Lotito non vuole rinunciare alla lotta scudetto. Nel mezzo ci sono Steven Zhang e Gazidis, presidenti di Inter e Milan.

FUOCO – La priorità per Inter e Milan, infatti, è la salute, come dimostra anche la linea tenuta dalle due società (vedi qui la donazione di mascherine da parte di Suning). Ma Steven Zhang e Gazidis non escludono una ripartenza del campionato, qualora l’emergenza lo consentisse. C’è poi un fronte compatto, guidato da Cairo e a cui si è aggiunto Cellino (vedi qui), che vorrebbe congelare la classifica così com’è. L’idea, infatti, è che serve tempo per riportare i giocatori in condizione. Come finirà? Si prospetta un’assemblea infuocata di Lega Serie A.

Fonte: Sportmediaset.