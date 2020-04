Coronavirus, Inter e Suning: giunte 300mila mascherine a Protezione Civile

Con una nota sul sito ufficiale dell’Inter il club nerazzurro e il Gruppo Suning hanno annunciato l’arrivo dalla Cina delle 300mila mascherine per la Protezione Civile per la lotta contro il Coronavirus

MASCHERINE – A seguire il comunicato ufficiale dell’Inter per l’arrivo delle 300mila mascherine a uso medico per la Protezione Civile, ordinate dal club nerazzurro e il Gruppo Suning per dare il loro contributo alla lotta contro il Coronavirus. “Sono arrivate da Pechino e sono state consegnate al Dipartimento della Protezione Civile le 300mila mascherine a uso medico donate dall’Inter e dal Gruppo Suning per fronteggiare l’emergenza sanitaria di questo periodo. Assieme alle mascherine sono giunti dalla Cina prodotti sanitari tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già provveduto alla distribuzione dei presidi sanitari in Lombardia e nelle altre regioni italiane“.

CONTRIBUTO – “Si tratta di uno dei contributi che Suning e Inter hanno offerto in questo delicato periodo per aiutare il Paese nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Già nello scorso gennaio, con la diffusione del Coronavirus in Cina, il presidente nerazzurro Steven Zhang e Inter avevano donato 300mila maschere mediche alla città di Wuhan“.

RACCOLTA FONDI – “Suning e Inter sono scesi da subito in campo per dare un contributo importante nella lotta al Coronavirus e continuano a dare il proprio sostegno, come testimonia anche la campagna globale di crowdfunding #TogetherAsATeam che ha permesso di raccogliere 658mila euro, devoluti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per le patologie infettive e le emergenze epidemiologiche“.