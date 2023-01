Conte: «Tottenham, situazione diversa dall’Inter. Ho un compito chiaro»

Dopo il 4-2 in rimonta subito contro il Manchester City, Antonio Conte ha fatto il punto della situazione del suo Tottenham in conferenza stampa. Ricordando anche le esperienze passate all’Inter, al Chelsea e alla Juventus

SITUAZIONI DIVERSE – Antonio Conte ha ricordato le esperienze passate, tra cui quella in nerazzurro, per fare il paragone con la situazione al Tottenham: «Sicuramente è una situazione diversa rispetto a quelle di quando ero all’Inter, al Chelsea e alla Juventus. Lì se le cose non andavano in un certo modo, la mia frustrazione era tanta. Invece qui al Tottenham so quale sia la situazione e lavoro duro per migliorare. Voglio far salire di livello la squadra e il club con le mie idee e i miei suggerimenti. Poi vedremo. È una situazione diversa e il mio compito è quello di costruire delle fondamenta solide per la crescita di questa squadra e renderla in grado di giocare per vincere».