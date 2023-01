Longhi: «Skriniar al 99% andrà al PSG. Sostituto? Grossi problemi»

La questione Milan Skriniar sembra si stia chiudendo una volta per tutte. Di questo ha parlato anche Bruno Longhi a Radio Sportiva, confermando l’addio dello slovacco ma anche i problemi dell’Inter nel sostituirlo

ADDIO E SOSTITUTO – Bruno Longhi ha fatto il punto sulla questione legata a Milan Skriniar, ma anche sulla difficoltà nel sostituirlo: «Per prendere un buon innesto a gennaio ci vogliono i soldi. L’Inter deve fare altre plusvalenze entro giugno, questa è la situazione. Diamo per scontato che Skriniar vada al PSG, e posso dire che al 99% sarà così, ci andrà a giugno e l’Inter non ricaverà nulla. Per poter investire sul mercato e acquistare un altro difensore bisognerà privarsi di un altro giocatore, come Dumfries. Anche se pare che non ci siano grosse pretendenti per l’olandese».