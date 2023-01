Brambati: «Inter, Supercoppa Italiana significato relativo. Conta di più lo scudetto»

Brambati non dà tanto valore alla Supercoppa Italiana vinta dall’Inter. L’ex calciatore, sulle frequenze di TMW Radio, analizza l’operato di Inzaghi, non altezza di Conte. Poi, uno sguardo alla rosa nerazzurra, a suo dire non ridimensionata.

SIGNIFICATO RELATIVO – Massimo Brambati spiega qual è per lui il valore della Supercoppa Italiana vinta dall’Inter (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore sulle frequenze di TMW Radio: «Rosa nerazzurra ridimensionata nella stagione d’arrivo di Simone Inzaghi? Non sono d’accordo! La squadra non è stata ridimensionata, bensì cambiata. Io non faccio il difensore di Antonio Conte ma il suo curriculum parla da sé. Ha vinto tantissimo e se con l’Inter non è riuscito a giocarsi una finale di Supercoppa è perché è arrivato in una squadra che stava troppo dietro. Secondo me l’anno scorso i nerazzurri dovevano e potevano vincere lo scudetto. E se non l’hanno vinto buona responsabilità è di Inzaghi. Questa dell’Inter in Supercoppa Italiana è una vittoria che non mi sorprende ed è di significato relativo. Basti pensare che qualche anno fa sono state vinte anche da Andrea Pirlo e poi è stato mandato via. Ciò vuol dire che il peso di questi trofei è relativo. Sicuramente è sempre meglio vincerli, però per determinati club contano molto di più altre cose, come il campionato». Così Brambati termina il suo intervento sull’Inter nel corso della trasmissione radiofonica.