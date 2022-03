Conte: «Inter? Dovevo vincere in due anni. Diverso ora al Tottenham»

Non è sicuramente un periodo facile per l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte. Il tecnico, dopo aver lasciato i nerazzurri, è volato in Inghilterra sulla panchina del Tottenham. Dopo un grande avvio, Conte e i suoi si sono un po’ ‘eclissati’.

CONFERENZA – L’Inter domani volerà in Inghilterra per affrontare il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Intanto però, dall’Inghilterra, parla ancora Antonio Conte che torna sulla situazione del suo Tottenham e l’Inter. Ecco le sue parole riportate da SkySports «L’Inter quando è venuta a casa mia mi ha fissato l’obiettivo di vincere in due anni e mi hanno dato la possibilità di farlo. Tottenham? E’ una situazione diversa. Forse anche gli obiettivi sono diversi perché in Italia ci sono solo Juventus, Milan e Napoli ma alla Juventus vinsi il primo di 9 scudetti di fila. Quando hai un solo avversario e hai la possibilità di migliorare da parte del club, vuoi vincere in due/tre anni. In due anni ho vinto e ora l’Inter è una delle migliori squadre d’Italia. La situazione che ho trovato qui è diversa. Non possiamo paragonare Tottenham e Inter. Per questo motivo sono focalizzato sul finire la stagione nel miglior modo possibile».

Fonte: SkySports