Lautaro Martinez: «Milito ha fatto la storia! Esultanza del toro? Vi spiego»

Lautaro Martinez è il protagonista della settima puntata di Careers, il format di Inter TV che racconta le carriere dei giocatori. L’argentino, tornato al gol in questo 2022 con la tripletta realizzata contro la Salernitana, ha parlato della sua infanzia e del rapporto con Diego Milito.

PRINCIPIO – Lautaro Martinez ricorda l’infanzia e in particolare l’inizio della sua carriera: «Quando ero piccolo giocavo da difensore come mio padre, giocavo da libero. Poi ho cominciato a giocare da attaccante esterno perché ero più veloce, mi piace tanto fare gol. Mio padre mi voleva attaccante. Da piccolo ho pensato anche a fare altri sport, come per esempio il Basket. Ho dovuto scegliere uno di tutti e due, il calcio per me è la vita. Il basket però mi piaceva tanto, mio fratello ha firmato di recente un contratto da professionista».

MILITO – Lautaro Martinez racconta il rapporto con Diego Milito: «Lui ha fatto la storia del calcio e oggi posso dire è un mio amico perché ci sentiamo spesso, mi chiama sempre e mi ha dato una mano quando avevo bisogno. Ho imparato tanto da lui e questo è un momento che porterò per sempre nel mio cuore (Lautaro Martinez osserva la foto che lo ritrae in campo con l’ex Inter, ndr). In quel momento lui è uscito dal campo tra gli applausi ed entravo io».

ESULTANZA – Lautaro Martinez spiega la sua esultanza: «Nasce con un compagno di squadra, poi è diventata l’esultanza del “Toro”, è rimasto per sempre e mi piace come soprannome. Da quando avevo quindici anni mi hanno dato questo nome. Adesso esulto anche con il mate perché l’ho fatto con Correa l’altra volta».