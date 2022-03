Liverpool-Inter, Vidal titolare per confermare l’andata e aiutare gli attaccanti

L’Inter doman vola a Liverpool per cercare un’impresa. I nerazzurri hanno bisogno di almeno due gol di scarto contro i Reds per andare ai supplementari e giocarsi poi il tutto nell’extra time. Non è di certo facile ma sarà importante l’apporto che anche Arturo Vidal saprà dare.

APPORTO – L’Inter ha bisogno del miglior Vidal. All’andata i nerazzurri hanno offerto un’ottima prestazione per lunga parte salvo poi crollare 2-0 con le reti di Firmino e Salah. In mezzo al campo, al posto di Barella squalificato, c’era Vidal. Il cileno è stato uno dei migliori della squadra di Inzaghi con tanta quantità e qualità al servizio dei compagni (vedi articolo). Domani servirà che ai nerazzurri il miglior Vidal. Il cileno sembra sul piede di partenza a fine stagione e per questo c’è da dare gli ultimi sprazzi del miglior Vidal prima di dire addio. L’Inter ne ha bisogno e domani sarà fondamentale non sbagliare la partita. Un eventuale imbarcata sarebbe una debacle che si ripercuoterebbe anche in campionato. Inoltre, il suo apporto dovrà essere quello di supportare gli attaccanti. Una cosa che Barella ha fatto benissimo nell’ultimo impegno.