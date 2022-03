Vidal favorito contro il Liverpool per sostituire Barella – CdS

Vidal secondo il Corriere dello Sport è il favorito numero uno per sostituire lo squalificato Nicolò Barella a centrocampo.

CONTRO IL LIVERPOOL – Arturo Vidal è il favorito per sostituire Barella a centrocampo, se non altro per la prova di sostanza esibita contro i Reds all’andata. Il cileno è abituato al clima di certe sfide, avendone giocate un’infinità nella sua carriera. Evidentemente, non può avere la stessa esperienza Gagliardini, che, infatti, resta dietro nel borsino di centrocampo, che comunque comprende pure Vecino.

