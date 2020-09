Condò: “Serie A? Inter e Juventus davanti a tutte. Poi 3 per 2 posti”

Paolo Condò

Condò ha parlato della prossima Serie A ai microfoni di SkySport24. Il giornalista sottolinea le qualità di Inter e Juventus, ma anche le altre favorite per la corsa alla Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

CORSA A DUE – Paolo Condò è chiaro sulle gerarchie per il titolo: Per lo Scudetto io vedo avanti Juventus e Inter. Poi c’è l’Atalanta che balla: ha il dovere di pensarsi in lotta per il titolo. Diciamo che poi vedo Milan e Napoli subito dietro. Quindi due posti per la prossima Champions League li vedo già di Inter e Juventus, poi ci sarà una lotta a tre per il terzo e quarto posto. La Roma ha l’importante perdita di Zaniolo e voglio vedere la Lazio alla prova Champions League: mi aspetto 4 giocatori in più per i biancocelesti. Qualcosa ancora manca.