Godin grande escluso di Inter-Lugano. Futuro diviso tra due scelte

Diego Godin

Tra pochi istanti è in programma il calcio d’inizio di Inter-Lugano, prima amichevole precampionato dei nerazzurri. Come segnalato dalle formazioni ufficiali (vedi articolo), Diego Godin è sicuramente il grande escluso. Per lui il futuro lontano da Milano è praticamente certo, con Cagliari e Rennes pronti ad aggiudicarsi le sue prestazioni.

ESCLUSO – Ormai è questione di tempo. La storia tra Diego Godin e l’Inter sta per giungere al capolinea. Un’ulteriore conferma, dopo tutte le voci degli ultimi giorni, arriva dalle formazioni ufficiali dell’amichevole contro il Lugano. Il difensore uruguaiano, infatti, non è nemmeno tra i giocatori a disposizione del tecnico Antonio Conte. Tutto ciò che resta da capire è la sua prossima destinazione: Rennes o Cagliari. I sardi sembrano essere in vantaggio, tanto che sembra che già domani il giocatore possa diventare un nuovo elemento della squadra rossoblu e firmare un triennale.