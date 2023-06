Condò: «Lukaku? Non capisco il Milan! Inter e Frattesi…»

Condò in collegamento video con gli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo l’interesse del Milan per Romelu Lukaku e Davide Frattesi, facendo riferimento all’Inter.

DERBY DI MERCATO – Derby di mercato tra Inter e Milan per Davide Frattesi, Marcus Thuram e non solo! Ne parla Paolo Condò su Sky Sport: «Derby di mercato? Mi è incomprensibile come al Milan sia venuto in mente di provare a portare via Lukaku all’Inter, perché è sempre stato estremamente chiaro nelle sue scelte e quindi lo considero un giocatore che in Italia non andrà mai in una squadra differente dall’Inter. Poi il Milan fa bene a inserirsi per Frattesi perché è il giocatore italiano contendibile più interessante di tutti. Mi sorprende non lo abbia già preso e fare come la Juventus con Bremer l’anno scorso che aveva l’accordo con in nerazzurri. L’Inter, allo stesso tempo, forte della situazione Bremer della scorsa stagione, dovrebbe essere brava a chiudere in fretta. Si gioca sui tempi, ma sono un po’ lente rispetto le esigenze che sono nate. Thuram non è un fuoriclasse, ce ne sono tanti di giocatori di quel livello. Il fatto che entrambe le società insistono sulla stessa pista, è una gioia esclusivamente per i procuratori».