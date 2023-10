Condò: «Lautaro Martinez al Pallone d’Oro per un solo motivo!»

Lautaro Martinez si è classificato al ventesimo posto nella classifica del Pallone d’Oro, ma la soddisfazione vera è quella di esserci come ha dichiarato. Condò, dagli studi di Sky Sport, afferma che l’argentino si trova lì per merito della stagione disputata con i nerazzurri e non per il Mondiale

MERITI NERAZZURRI – Lautaro Martinez è presente alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, che secondo le indiscrezioni andrà a Lionel Messi per l’ottava volta in carriera. Il capitano dell’Inter, secondo Paolo Condò, deve la candidatura e il ventesimo posto in classifica a quanto fatto la scorsa stagione in nerazzurro, con tanto di finale di Champions League: «Lautaro Martinez è li per le cose fatte con l’Inter e non per quelle fatte con l’Argentina, è stato grande protagonista dalla primavera e fino al finale di stagione. Barella ventisettesimo? Credo che tra la ventesima e trentesima posizione ci siano quelli che hanno preso pochi voti».