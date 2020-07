CondÃ²: “Inter, vincere sempre per coltivare sogno scudetto. Juventus…”

Condò: “Inter, vincere sempre per coltivare sogno scudetto. Juventus…”

Condividi questo articolo

Paolo Condò, ospite degli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata nella sfida contro la Roma questa sera alle 21:45. Secondo il giornalista, per coltivare il sogno scudetto, ai nerazzurri serve un filotto di vittorie

VINCERE – Queste le parole di Paolo Condò: «L’Inter, alla ripresa del lockdown, aveva il calendario più semplice. Avevamo detto che, con un filotto di vittorie, avrebbe potuto giocarsi lo scudetto con la Juventus. Se avesse vinto tutte le partite, vista la situazione in classifica di oggi, sarebbe in testa alla classifica. Sostanzialmente ora è a -6 come lo era dopo il recupero con la Sampdoria. Se vuole coltivare il sogno scudetto deve fare 5 vittorie consecutive. Io, però, non vedo una Juventus che perde 6 partite. I nerazzurri, inoltre, hanno il calendario più difficile: dovranno affrontare Roma, Napoli ed Atalanta».