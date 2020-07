Minotti: “Inter, sfida con il Bologna un rimpianto. Contro la Roma…”

Condividi questo articolo

Lorenzo Minotti, ospite degli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata nella sfida contro la Roma questa sera alle 21:45. I nerazzurri, in caso di vittoria, continuerebbero l’inseguimento della Juventus capolista. Secondo l’ex calciatore, i nerazzurri hanno un grande rimpianto

RIMPIANTO – Queste le parole di Lorenzo Minotti: «Sono convinto che l’Inter, a Roma, farà la partita. Non so se la Lazio riuscirà ad impensierire la Juventus. Rimpianto con il Bologna? Sono d’accordo. I pareggi con il Sassuolo e con il Verona ci possono stare. Però, il grande rimpianto è la sfida con il Bologna. I nerazzurri avevano giocato un primo tempo eccezionale e avevano la partita in mano. Quando succedono queste, cose, c’è un po’ di anarchia e questo per Conte non è accettabile».