Condò: «Inter, c’è un problema di rosa! E Gosens deve giocare»

Condò non risparmia qualche critica a Inzaghi dopo Inter-Fiorentina 1-1. Il giornalista, ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, ritiene che Gosens dovrebbe avere maggiore spazio e non solo al posto di Perisic.

BRUTTA GESTIONE – Secondo Paolo Condò a gennaio sul mercato non tutto è andato per il verso giusto: «L’Inter ha un problema secondo me di rosa, che improvvisamente è diventata corta. Hanno comprato un grande giocatore come Robin Gosens: in un modo o nell’altro bisogna farlo giocare novanta minuti. Non è che può solo sostituire Ivan Perisic. Per approfittare dei giocatori più forti che hai in rosa in questo momento secondo me serve cambiare qualcosa».