Ambrosini: «Calo Inter preoccupantemente lungo. Ma se la giocano in tre»

L’Inter, dalla sosta di gennaio a quella che inizierà domani, ha vinto la miseria di una partita in Serie A. Un rendimento da retrocessione più che da titolo. Su DAZN Ambrosini non esclude comunque i nerazzurri dalla corsa per vincere il campionato.

GERARCHIE CAMBIATE – Per Massimo Ambrosini si sta modificando la favorita per vincere la Serie A: «In questo momento sì, perché il calo dell’Inter è stato inaspettato e preoccupantemente lungo. Ora si è staccata, il Milan è in salute. Poi il Napoli, per la qualità che ha fatto vedere e per il coraggio di avanzare la candidatura. Non penso che la Juventus possa rientrare, perché ha troppi punti di distacco, ma il percorso in campionato della squadra di Massimiliano Allegri è da evidenziare, escludendo la partita col Villarreal. Alla lunga se lo giocheranno queste tre».