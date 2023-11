Condò: «Dimarco, il gol è un’opera d’arte! Con Carlos Augusto…»

Condò in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del gol di Federico Dimarco, sottolineando la crescita del giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter.

PUNTO FERMO DELL’INTER – Condò elogia il gol dell’esterno dell’Inter e la sua crescita negli ultimi anni: «Il gol Dimarco è intenzionale? Per come amo io il calcio non me lo chiedo nemmeno. Come lo voleva fare Florenzi, io sono sempre positivo davanti all’opera d’arte e quella di ieri lo è stata. L’anno scorso a Dimarco ho dato idealmente il premio del giocatore più migliorato nel nostro campionato e quest’anno siamo oltre. Gioca con una tranquillità incredibile anche perché dietro è coperto da un giocatore, Carlos Augusto, forte quasi quanto lui. Questo non viene visto come una concorrenza interna, ma viene vissuta come una sicurezza per dare il massimo in 60-70 minuti perché poi entra uno dello stesso livello».