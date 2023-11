Inter in trasferta sempre vincente. Ora serve il contributo di tutti

Ad attendere l’Inter dopo la sosta delle nazionali ci saranno 3 trasferte consecutive fondamentali: Juventus, Benfica e Napoli. Si decideranno molto le sorti del campionato e del girone di Champions League.

RULLINO – L’Inter in campionato quest’anno conta 5 vittorie su 5 partite disputate in trasferta. Lontana da San Siro, la squadra di Simone Inzaghi ha subito un solo gol a Bergamo contro l’Atalanta e ne ha realizzati ben 15. La media è di 3 gol fatti a partita. Lo scontro al vertice contro la Juventus, seconda in classifica, rappresenta un crocevia importante per la Serie A. Dopo ci sarà il match di Lisbona contro il Benfica, dove l’Inter potrà sperimentare un leggero turnover in virtù della qualificazione agli ottavi di finale già ottenuta. Alla fine del tour de force in trasferta ci sarà anche il Napoli, che in queste ore sembra essere orientato a cambiare allenatore dopo il pessimo avvio di stagione. Inzaghi dovrà contare su tutti gli elementi in rosa per questo mese molto intenso.

TUTTI UTILI – La rosa dell’Inter sulla carta è la favorita a vincere lo scudetto a detta di molti. Non si può negare, infatti, che Simone Inzaghi abbia a disposizione quasi due squadre da mettere in campo a seconda del match da disputare. In vista delle gare che attendono i nerazzurri sarà fondamentale contare sull’aiuto di ogni calciatore. Con il rientro in campo di Arnautovic in casa contro il Frosinone, il parco attaccanti è al completo per la prima volta in questa stagione. Unici indisponibili al momento per Inzaghi sono Cuadrado, Asslani e Pavard. L’ultimo sembra essere destinato ad un periodo più lungo dei compagni ai box.