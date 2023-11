Juventus-Inter operazione scudetto: il derby d’Italia vale doppio

Al ritorno dalla sosta del campionato, ad attendere l’Inter capolista ci sarà la Juventus allo Stadium. Trasferta fondamentale per il primato in classifica. Erano anni che non si viveva l’atmosfera da scudetto nel derby d’Italia.

MEMORIE – In tempi recenti la sfida scudetto ha visto protagonisti diversi. Per ultima in ordine cronologico c’è stata la lotta tra Inter e Milan, vinta una volta ciascuno rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Lo scorso anno a guidare la scena in modo totale e incontrastato è stato il Napoli. Ma, prima di tutto ciò, c’è stato il totale dominio della Juventus. I bianconeri hanno stabilito il record di 9 scudetti consecutivi. Una striscia aperta con Antonio Conte, proseguita con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, e poi interrotta con la vittoria dell’Inter, guidata proprio dell’ex bianconero Conte nel campionato 2020-21. Derby d’Italia, dunque, anche sulle panchine.

DERBY D’ITALIA – Il derby d’Italia è il nome dato all’incontro tra Inter e Juventus. Infatti, con 249 incontri ufficiali disputati, si tratta della gara più volte giocatasi nel panorama calcistico italiano. Questo match ha sempre visto lottare entrambe le squadre per obiettivi prestigiosi. Dopo diversi anni, finalmente questo match rappresenterà un vero e proprio scontro scudetto.

Come ci arrivano le squadre?

CONDIZIONI – Al tanto atteso derby d’Italia, l’Inter ci arriva da capolista, con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. La Juventus, invece ci arriva con dieci goal fatti in meno ai nerazzurri e con un solo gol subito in meno. La squadra di Simone Inzaghi gioca un calcio europeo, con molte verticalizzazioni e con tanta consapevolezza dei propri mezzi. La squadra di Massimiliano Allegri, invece, dal punto di vista del gioco pecca molto in termini di qualità e spettacolo, ma fa da della fase difensiva l’arma vincente.