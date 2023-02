Conceicao avvisa: «Partita con l’Inter competitiva, ma ci vediamo a Porto!»

Sergio Conceicao dopo la sfida persa con l’Inter a San Siro in Champions League per 1-0 intervistato da Mediaset ha parlato della sfida complimentandosi con la squadra nerazzurra, ma avvisa in vista del ritorno.

AL RITORNO – Sergio Conceicao non ci sta dopo la sconfitta in Champions League contro l’Inter e rimanda tutto alla sfida di ritorno, dove si deciderà chi tra le due squadre passerà al turno successivo della competizione: «Al ritorno dovremmo sicuramente fare un’altra cosa a livello di risultato. È stata una partita molto competitiva contro una bella Inter e un Porto molto forte. Ci vediamo a Porto!».