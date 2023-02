Alciato: «Inzaghi bravissimo! Porto provocatorio, giusta energia per l’Inter»

L’Inter ha vinto contro il Porto la gara di andata degli ottavi di Champions League e il gol di Romelu Lukaku è stato in questo senso pesantissimo (vedi articolo). In onda su Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha espresso il proprio pensiero Alessandro Alciato. La sua analisi il giorno dopo il big match di San Siro.

ENERGIA POSITIVA − Così ai microfoni di Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha parlato il giornalista Alessandro Alciato presente ieri a San Siro per Inter-Porto di Champions League: «Il Porto l’ha messa sulla provocazioni, davano fastidio a tratti e a bordocampo si sono percepite tutte le frasi e le provocazioni. A me dell’Inter è piaciuto anche il nervosismo positivo. Mi vengono in mente Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Prima litigano ma poi ieri Lukaku che dice “Io uno come Barella me lo porterei in guerra”. Edin Dzeko esce scontento ma poi segna Lukaku e quello che salta in campo per primo per esultare è proprio Dzeko. Cose negative che l’Inter ha poi riportato in energia assolutamente positiva. Lukaku è entrato con il piglio giusto e mi ha colpito nel riscaldamento: rideva tantissimo. Ma perché era assolutamente sereno, non perché non gliene fregasse nulla. E quel sorriso l’ho unito alle parole di Simone Inzaghi: “Non è importante chi parte titolare, ma chi entra e la decide”. Aveva già previsto cosa sarebbe successo. Inzaghi è stato bravissimo».