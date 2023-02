Compagnoni: «Non una grande idea vendere Brozovic per Kessié»

Maurizio Compagnoni ha parlato della situazione di Romelu Lukaku, che domani tornerà titolare contro la Sampdoria. Il giornalista ha detto questo sul calciatore dell’Inter e su Marcelo Brozovic in diretta dagli studi di Sky Sport.

FORMA FISICA – Domani torneranno dal primo minuto Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic per l’Inter contro la Sampdoria. Maurizio Compagnoni ha parlato così dei due su Sky Sport: «Le difficoltà di Lukaku mi sembrano esagerate rispetto ai problemi che ha avuto. Non credo che da qui a fine anno Lukaku non debba tornare vicino al giocatore che ha trascinato l’Inter allo Scudetto. Mi sorprenderebbe se accadesse il contrario. Le difficoltà stanno andando ben oltre rispetto alle capacità del calciatore. Ha una struttura fisica particolare sì, ma è guarito e deve tornare a stare bene. Secondo me cedere Brozovic e vendere Kessiè sarebbe un grande errore, non sicuramente una grande idea. Il croato è il centrocampista più importante per i nerazzurri».